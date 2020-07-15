Шумных соседей по коммуналке начнут штрафовать

https://static.news.ru/photo/ba05017e-c735-11ea-8cef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Осенью Госдума планирует рассмотреть законопроект, дополняющий Жилищный кодекс статьёй об обязанностях собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах в том числе соблюдать требования пожарной безопасности и режим тишины ночью. Штрафы за «шумное» поведение собираются распространить и на соседей по коммунальной квартире.

Это означает, что граждан, живущих в разных комнатах под одной крышей, также обяжут придерживаться правил, установленные проектом закона. В противном случае один из обитателей может пожаловаться на нарушителя, передаёт «Парламентская газета».

Наш законопроект затрагивает любые многоквартирные дома, а коммунальные квартиры — это специализированный жилищный фонд, также многоквартирный <...> Следовательно, на них условия законопроекта будут также распространяться, — пояснила один из авторов инициативы, депутат от «Единой России» Ольга Павлова.

Она добавила, что в случае с коммуналкой ситуация сложнее. Жилплощадь может быть предоставлена, например, организацией. Тогда «разобраться» с шумным соседом будет труднее. По словам политика, проблема актуальна для Москвы.

По информации столичного департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы, в 2014 году в мегаполисе насчитывалось примерно 72 тысяч коммуналок. В них проживало 180 тысяч семей. Из 72 тысяч квартир около 47 тысяч принадлежали городу.

При этом ведомство сообщило, что общее количество коммуналок в​ Москве каждый год снижается на​ 3 тысячи в среднем. А в 2017-м парламент принял закон о реновации, подразумевающий в том числе расселение коммунальных квартир.

Ко второму чтению парламентарии обсудят механизм фиксации нарушений и размеры административных санкций. В частности, было предложено штрафовать шумных соседей на сумму от 3 до 10 тысяч рублей. При этом эксперты высказывают мнение, что планку стоит поднять до 50 тысяч рублей.

Один из авторов документа, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный сообщил, что за нарушение тишины наказывать в первую очередь будут собственника жилья, а не квартиросъёмщика.

Согласно законопроекту, шумом «признаются звуки, источник которых находится в жилом или нежилом помещении и которые явно слышно за пределами этого помещения». Днём уровень шума не должен превышать 55 децибел, в ночное время — 45. При этом нарушением тишины не будут считаться такие звуки, как плач ребёнка, звук шагов при ходьбе либо шум от аварийно-спасательных неотложных работ.

Период, когда нельзя шуметь, будет устанавливаться в зависимости от наступления темноты в регионах. Например, в Москве нельзя шуметь с 11 вечера до 7 утра.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов обратился к Роспотребнадзору с предложением о поощрении россиян, которые находят на прилавках магазинов просроченные продукты. По его мнению, размер вознаграждения должен составлять 50% штрафа, выписанного торговой точке за данное нарушение, писал NEWS.ru.