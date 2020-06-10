Сенатор Леонов предложил пожизненно лишать прав за вождение в пьяном виде

https://static.news.ru/photo/2ab19c8c-ab4f-11ea-af5a-fa163e074e61_660.jpg Сергей Леонов (слева) Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Сенатор Сергей Леонов выступил с инициативой. Он предложил пожизненно лишать водительских прав за вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Как человек, имеющий отношение к медицине, могу сказать, что лечение от алкогольной или наркотической зависимости не дает долгосрочного результата, если сам человек не захочет вылечиться. В итоге, может произойти срыв и пациент вновь начнет употреблять алкоголь или наркотические вещества, — цитирует его РИА Новости.

По его словам, на данный момент наказания для водителей слишком мягкие. Он также заявил о необходимости улучшения межведомственных взаимодействий.

Если гражданин проходит лечение в клинике от зависимости, автоматически сигнал должен поступать в ГИБДД, и его права должны приостанавливаться, пока пациент не представит справку о хорошем состоянии здоровья, — добавил Леонов.

Как ранее писал NEWS.ru, депутаты Госдумы предложили инвестировать средства в разграничение встречных потоков на многополосных дорогах столицы. Инициатива была выдвинута после ДТП с актёром Михаилом Ефремовым.