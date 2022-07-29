Сенатор Цеков объяснил ракетный удар ВСУ по колонии с украинскими пленными Сенатор Цеков: ВСУ ударили по колонии со своими пленными, чтобы запугать и уничтожить неугодных

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ВСУ обстреляли колонию в Еленовке (ДНР), где содержатся украинские пленные, ради запугивания действующих бойцов и уничтожения «неудобных свидетелей», заявил NEWS.ru член Совфеда от Крыма Сергей Цеков. По его словам, сдавшиеся ВС РФ военнослужащие ВСУ дают показания против президента Украины Владимира Зеленского и рассказывают о «неблаговидных делах» ВСУ.

ВСУ хотят запугать бойцов, желающих сдаться в плен при удобном случае ВС РФ, силам ЛНР и ДНР, показать, что и в плену они их достанут. В одном ряду стоят и заградотряды ВСУ, по предварительным данным действующие на Украине. [В Киеве] боятся: пленные уже рассказывают о неблаговидных делах руководства Украины. ВСУ хотят уничтожить неудобных свидетелей, дающих показания против Зеленского, — подчеркнул Цеков.

В ДНР в результате обстрела колонии в Еленовке погибли 40 украинских военнопленных, сообщил замминистра информации республики Даниил Безсонов в своем Telegram-канале. По его данным, еще 130 получили ранения. Атака произошла в ночь на 29 июля. Безсонов предполагает, что удар был нанесен из реактивной системы залпового огня на колесном шасси HIMARS. Снаряд попал в барак с пленными. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что обстрел со стороны ВФУ произошел в 23:30. Уточняется, что в ходе него было выпущено 12 снарядов калибром 152 миллиметра.

Ранее в общественном проекте Gulagu.net NEWS.ru рассказали, что основная масса военнопленных остаётся на территории ЛНР и ДНР. Там с ними, по словам глава СК Александра Бастрыкина, работает около 300 российских следователей. Всего, по его данным, правоохранители РФ работают в ИВС и СИЗО с двумя тысячами военнопленных.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин ранее заявил, что процесс обмена военнопленными неоднократно срывался по вине украинской стороны. По его словам, Киев четырежды нарушал данную процедуру.