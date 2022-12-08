Селин Дион приостановила концертную деятельность из-за редкого заболевания Селин Дион приостановила концертную деятельность из-за синдрома мышечной скованности

Фото: Kristin Callahan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Селин Дион

Канадская Певица Селин Дион приостановила концертную деятельность из-за синдрома мышечной скованности, пишет Daily mail. Артистка уточнила, что из-за неизлечимого заболевания она не может петь так, как делала это раньше. Дион также отметила, что недуг мешает ей ходить.

К сожалению, эти спазмы влияют на все аспекты моей повседневной жизни, иногда вызывая трудности при ходьбе и не позволяя мне использовать свои голосовые связки, чтобы петь так, как я привыкла, — подчеркнула исполнительница.

Она добавила, что благодаря лечению и занятиям спортивной гимнасткой надеется вернуться на сцену в будущем. Артистка отметила, что с ней работает отличная команда врачей, однако процесс восстановления продвигается нелегко.

У меня есть отличная команда врачей, чтобы помочь мне выздороветь. Я каждый день усердно работаю со своим терапевтом по спортивной медицине, чтобы укрепить свои силы и способность снова выступать. Но это нелегко, — сообщила Дион.

Синдром мышечной скованности — редкий неврологический недуг, при котором происходит повышение мышечного тонуса, сопровождающегося спазмами. Болезнь может привести к деформации суставов и разрывам мышц.

Ранее актриса Деми Мур сообщила, что ее коллега Брюс Уиллис завершил карьеру из-за деменции. Причиной стало появившееся у него расстройство речи — афазия, которая возникает из-за нарушений работы мозга.