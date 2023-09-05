Сексолог рассказала, какие мужчины больше всего нравятся женщинам Сексолог: женщинам нравятся подтянутые мужчины без огромного живота

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Женщинам больше всего нравятся подтянутые, спортивные мужчина без огромного живота, рассказала NEWS.ru сексолог Александра Миллер. Она объяснила, что лишний вес негативно влияет на выработку тестостерона, что отрицательно сказывается на репродуктивной функции.

В норме мужская талия не должна превышать 94 см, так как это негативно влияет на выработку тестостерона. Поэтому подсознательно женщина смотрит на подтянутого, спортивного мужчину как на здорового самца, который не только доставит ей удовольствие, но и принесет потомство. Это наша главная функция — размножаться, поэтому подсознательно об этом думаем, — подчеркнула Миллер.

Ранее гинеколог Антонина Дорофеева заявила NEWS.ru, что во время получасового полового акта можно сбросить от 50 до 100 граммов веса. При этом, по ее словам, не стоит делать упор на секс-диету — это «приятное дополнение» к основным способам похудения.

Медик напомнила, что при похудении важен комплексный подход, ключевую роль играет правильное питание. Однако, по словам Дорофеевой, иногда секс может заменить занятия спортом.

Говоря о паре из Бразилии, которая стала проводить в постели минимум час-два в день по четыре-пять раз в неделю и благодаря чему через две недели сбросила 1 кг, Дорофеева отметила, что сложно сделать какие-либо прогнозы, так как неизвестно, чем питаются влюбленные и делают ли они физические упражнения.