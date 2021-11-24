«Сделаны все прививки»: Кучера ответил на открытое письмо врачей

Телеведущий Оскар Кучера раскритиковал открытое письмо врачей, обращённое к известным противникам вакцинации. Он выразил недоумение, почему его причислили к этой категории, несмотря на наличие всех прививок. Кучера также возмутился приглашением в «красную зону» и морг, заявив, что в этом нет необходимости, поскольку в результате инфекции скончался его отец.

24 ноября 11 врачей, включая главврача ковидного госпиталя в Коммунарке Дениса Проценко, опубликовали в СМИ обращение, в котором пригласили посетить «красные зоны» больниц, а также реанимации и морги известных личностей, открыто отрицающих необходимость вакцинации.

Благодарю вас за Ваше коллективное письмо в адрес так называемых «антиваксеров», к коим Вы меня причислили. Хотя не понимаю, с чего Вы решили, что я противник вакцинации? У меня и моей семьи сделаны все необходимые прививки по календарю и показаниям. Моя мама привита Спутником V по собственному желанию, и я не имел ничего против этого! — написал Кучера в Instagram-аккаунте.

Он отметил, что сам дважды переболел COVID-19, причём, в первый раз болезнь протекала тяжело. Телеведущий рассказал, что потерял отца в результате коронавирусной инфекции, подчеркнув, что никогда не отрицал существование болезни.

По словам Кучеры, он выражает гражданскую позицию относительно обязательной вакцинации и прочих антиковидных ограничительных мер.

Я задаю вопросы: почему я насильно должен участвовать в эксперименте? Почему в нашей стране не объявлена должным образом пандемия, но всё время придумываются разные странные истории с названиями «Режим нерабочих дней», «масочный режим», «каникулы за счёт работодателя» и прочие, непрописанные в законе несуразицы? — возмутился телеведущий.

В открытом письме медики обратились к известным политикам и артистам, выступающим против вакцинации от коронавируса, в частности, к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, председателю «Справедливой России — За правду» Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, артистам Марии Шукшиной, Егору Бероеву, Екатерине Лель, Константину Кинчеву и Юрию Лозе.

Послание поддержали в Кремле и Роспотребнадзоре. Несколько адресатов негативно отреагировали на инициативу. Так, Юрий Лоза счёл, что его намеренно хотят заразить в «красной зоне». Миронов выразил недоумение, заявив, что неоднократно высказывался за вакцинацию и привит сам. В КПРФ также сослались на то, что лидер партии Зюганов дважды вакцинировался от коронавируса.