Сдающим ЕГЭ дали совет повторить теорию и заняться дыхательной гимнастикой

https://static.news.ru/photo/44e1e874-bb98-11ea-bdd8-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Повторение пройденной теории и занятия дыхательной гимнастикой могут помочь выпускникам сдать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на самый высокий балл. Такое мнение высказал победитель всероссийского конкурса «Учитель года России — 2018», преподаватель обществознания и права Алихан Динаев.

В последние дни я бы посоветовал повторить всю теорию, пробежаться по определениям, особенно, если речь идет о гуманитарных предметах, и, конечно, обязательно ежедневно уделять хотя бы несколько часов подготовке, — рассказал Динаев в беседе с ТАСС.

По словам преподавателя, выпускникам этого года следует психологически настроиться на ЕГЭ. Для этого можно организовать у себя дома пробный экзамен по всей строгости проведения. Полностью избавиться от переживаний нельзя, однако можно довольно эффективно снять стресс. Для этого преподаватель рекомендует использовать дыхательную гимнастику, в частности, простую методику — дыхание по квадрату.

Нужно закрыть глаза и в течение четырех секунд медленно вдыхать через нос, вдохнув, также считая до четырех, задержать дыхание. Потом четыре секунды выдыхать и на четыре секунды задержать дыхание. Повторять этот цикл хотя бы минуту, — подчеркнул Динаев.

По мнению учителя года, пандемия коронавируса не отразится на результатах ЕГЭ. Сегодня на помощь выпускникам в подготовке к экзамену приходит интернет, видеоуроки, онлайн-тесты, а также различные ЕГЭ-марафоны.

Ранее Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ: основной этап пройдёт с 3 по 23 июля, а резервные дни назначены на 24 и 25 июля. Пересдачи в случае неявки по уважительной причине состоятся 3 и 8 августа.

В 2020 году выпускные экзамены в школах были перенесены из-за эпидемии коронавируса. При этом правительство разрешило выдавать аттестаты о среднем полном образовании без сдачи обязательных предметов на ЕГЭ. Экзамен потребуется только поступающим в высшие учебные заведения.

С 20 июня на портале государственных услуг Министерство высшего образования и науки запустило сервис «Поступление в вуз онлайн», чтобы выпускники школ дистанционно смогли подать документы в 54 российских университета.

Ранее NEWS.ru писал, что Рособрнадзор прокомментировал обстановку на пробных ЕГЭ.