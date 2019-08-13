Центральное агентство залогового имущества РФ разместило на Avito необычное объявление. Желающие могут приобрести самолёт Як-40, который ранее принадлежал ряду российских и украинских политиков.
Стоимость лота, находящегося в «удовлетворительном» состоянии, составляет пять миллионов рублей. В предложении отмечается, что воздушное судно продаётся дешевле своей рыночной стоимости.
По данным ЦАЗИ, самолёт был выпущен в 1979 году. Сейчас он ждёт своего нового владельца в Сыктывкаре. Оплатить покупку можно как за наличный, так и за безналичный расчёт, передаёт «
Региональное информагентство
Ранее News.ru писал, что автомобиль ЗиС-110, на котором 20 мая 1962 года первый космонавт Юрий Гагарин приехал в Хабаровск с официальным визитом, продаётся на сайте Avito за 17 млн рублей. Эта машина в своё время была парадной у маршала Малиновского, на ней встречали в Пекине Хрущёва и Туполева, она стояла на постаменте военного завода, а потом её отдали в институт на восстановление.