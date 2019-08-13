https://static.news.ru/photo/d29ae1b6-bdb5-11e9-be65-fa163e074e61_660.jpg Юлия Тимошенко Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Центральное агентство залогового имущества РФ разместило на Avito необычное объявление. Желающие могут приобрести самолёт Як-40, который ранее принадлежал ряду российских и украинских политиков.

Стоимость лота, находящегося в «удовлетворительном» состоянии, составляет пять миллионов рублей. В предложении отмечается, что воздушное судно продаётся дешевле своей рыночной стоимости.

По данным ЦАЗИ, самолёт был выпущен в 1979 году. Сейчас он ждёт своего нового владельца в Сыктывкаре. Оплатить покупку можно как за наличный, так и за безналичный расчёт, передаёт « Ридус ».

Региональное информагентство БНК в свою очередь уточнило, что воздушное судно принадлежало структурам, «близким к одному из бывших сенаторов от Коми, а также украинскому политику Юлии Тимошенко.

Ранее News.ru писал, что автомобиль ЗиС-110, на котором 20 мая 1962 года первый космонавт Юрий Гагарин приехал в Хабаровск с официальным визитом, продаётся на сайте Avito за 17 млн рублей. Эта машина в своё время была парадной у маршала Малиновского, на ней встречали в Пекине Хрущёва и Туполева, она стояла на постаменте военного завода, а потом её отдали в институт на восстановление.