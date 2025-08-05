Салат из кабачков на зиму: обалденная вкуснятина с нежными овощами

Салат из кабачков на зиму: обалденная вкуснятина с нежными овощами

Салат из кабачков на зиму — это ароматная закуска с насыщенным овощным вкусом, где нежность молодых кабачков сочетается с пикантностью моркови, лука и пряного маринада.

Рецепт: нарежьте 2 кг молодых кабачков кружочками, 500 г моркови натрите на корейской терке, 3 луковицы нашинкуйте полукольцами. Обжарьте овощи на растительном масле до мягкости (10 минут). Приготовьте маринад: вскипятите 1 л воды и 100 мл уксуса 9%, 100 г сахара, 50 г соли, 5 горошин черного перца и 3 лавровых листа.

В стерильные банки уложите овощи, добавьте по 2 зубчика чеснока и зонтику укропа на литровую банку. Залейте кипящим маринадом, закатайте и укутайте до остывания.

Готовый салат порадует упругой текстурой кабачков, сладковатой морковью и пряным ароматом. Эта обалденная вкуснятина с нежными овощами — идеальная закуска к картошке и мясу зимой.

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