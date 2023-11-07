Садоводам назвали долговечный и надежный материал для дачного гарнитура Глава Союза дачников Чаплин: в дом за городом подойдет мебель из МДФ или дерева

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Подходящими материалами для мебели в дом на приусадебном участке станут дерево или МДФ, рассказал NEWS.ru глава Союза дачников Подмосковья. По его словам, данные варианты отличаются надежностью и долговечностью. Он отметил, что гарнитур должен отличаться устойчивостью к механическим повреждениям и влаге.

Дерево и МДФ являются наиболее популярными и доступными материалами для дачных гарнитуров. Они отличаются надежностью и долговечностью, что важно для дачи. Также стоит обратить внимание на устойчивость к механическим повреждениям и влаге. И уделите огромное внимание полу, дорогой ламинат может испортиться из-за постоянной влаги, поэтому самый оптимальный вариант — плитка, — добавил Чаплин.

Собеседник подчеркнул, что при выборе гарнитура на дачную кухню необходимо учитывать практичность и функциональность и максимально использовать пространство. Чаплин считает, что лучше выбрать комплекты с большим количеством шкафчиков, выдвижных ящиков и достаточной рабочей поверхностью.

Для любителей кулинарии важно помнить о наличии специальных отсеков для кухонных принадлежностей, сковородок и кастрюль. Открытые полки и стеклянные витрины также добавляют модный акцент в интерьере кухни, однако на даче часто достаточно пыльно, и стекло будет постоянно грязниться, — подытожил Чаплин.

Ранее Чаплин рассказал, что на землях СНТ и личных подсобных хозяйствах нельзя строить бизнес-бани. По словам парламентария, возведение такой постройки допускается только для собственных нужд.