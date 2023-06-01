Садовод рассказала, как правильно выбирать клубнику Садовод Рыкалина посоветовала покупать клубнику у частников после начала сбора местного урожая

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Покупать клубнику лучше у проверенных частников и после того, как начнется сбор урожая местной ягоды, рассказала NEWS.ru садовод Марина Рыкалина. По ее словам, сейчас вся клубника в продаже либо привезена из-за рубежа, либо из Крыма, и весь этот урожай выращивается с применением удобрений в высоких дозах, такая ягода не может быть полезна для здоровья.

По внешнему признаку невозможно определить, какую ягоды мы покупаем, обычно самая красивая и крупная, — наоборот, самая накормленная и вредная. Так что на красивый вид нельзя вестись, скорее наоборот, — посоветовала садовод.

Ранее диетолог Марият Мухина предупредила, что употребление клубники может привести к раздражению слизистой из-за зернышек с ворсинками, потому что они не перевариваются. По словам специалиста, ягода может вызвать обострение таких заболеваний желудочно-кишечного тракта, как гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Кроме того, клубника может быть причиной ярко выраженной аллергической реакции, при которой может возникнуть покраснение и зуд кожи, крапивница и даже отек Квинке.

Садовод Рустам Расулов советовал дачникам раз в два года менять место в огороде, где высаживается клубника. По его словам, лучше чередовать культуры, помещая семена или рассаду каждый год в разные места. А чтобы защитить клубнику от вредителей, рядом можно посадить чеснок.