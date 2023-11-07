Садовод объяснил, чем полезен мискантус для промышленности России Садовод Туманов: мискантус станет сырьем для многих отраслей промышленности

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Мискантус часто используют для переработки и получения целлюлозы, которая является необходимым сырьем в промышленности, рассказал NEWS.ru председатель общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов. Кроме того, по словам эксперта, щепа этого растения подходит для возведения стен и других несущих конструкций.

У этих растений нарастает очень большая зеленая масса, поэтому его часто используют для переработки и получения целлюлозы. <...> Чаще всего целлюлозу используют для производства картона и оберточной бумаги, пластмассы, утеплителя. Также делают биоразлагаемые упаковки, одноразовую посуду, наполнители туалетов для животных, словом, используют практически везде, — объяснил Туманов.

Мискантус выращивали еще в Древнем Египте, добавил эксперт. В России же он растет на юге Приморского края. Кроме того, мискантус отличается своей неприхотливостью и долголетием. Все это позволяет говорить о его пользе для промышленности страны.

Ранее стало известно, что ученые Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН внедряют в сельское хозяйство России новую экзотическую культуру мискантус. Согласно расчетам Института цитологии и генетики СО РАН, с одного гектара плантаций этого растения можно получать до четырех тонн целлюлозы, которая используется в качестве сырья в различных отраслях промышленности. Благодаря этому можно уйти от технологии выработки целлюлозы из древесины, что технологически сложнее и дороже.