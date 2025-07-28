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28 июля 2025 в 15:01

Сад опустеет, но эти флоксы будут радовать глаз — цветут и глубокой осенью

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Флоксы любят дачники за яркие соцветия и долгую декоративность. Некоторые сорта радуют цветами не только летом, но и почти до самой осени — важно лишь выбрать подходящие и правильно за ними ухаживать.

Для продолжительного цветения подойдут сорта флокса метельчатого: «осенний салют», «Европа», «Наташа» и «лайт пинк». Они цветут с июля до сентября. Флоксы любят солнце, умеренный полив и рыхлую почву. Регулярное удаление отцветших головок продлевает период цветения. Раз в пять лет кусты нужно делить и пересаживать, чтобы сохранить пышность. Осенью срезаются под корень и мульчируются.

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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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