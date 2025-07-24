С таким ужином и мяса не нужно: готовим лисички с картошкой в сметане

С таким ужином и мяса не нужно: готовим лисички с картошкой в сметане

Ароматные лисички с картофелем и сметаной — это идеальный ужин, где нежные лесные грибы с их легкой фруктовой ноткой сочетаются с золотистой хрустящей картошкой и сливочным соусом.

Вкус этого блюда — настоящая симфония: лисички сохраняют плотную текстуру и насыщенный лесной аромат, который гармонирует с нежностью сметаны и пряными нотками тимьяна.

Для приготовления возьмите: 500 г лисичек, 6 картофелин, 1 луковицу, 200 г сметаны, 3 зубчика чеснока, веточку тимьяна, соль, перец. Грибы промойте, крупные разрежьте пополам. Картофель нарежьте дольками, обжарьте до румяности на растительном масле. Отдельно обжарьте лук с лисичками 7 минут, добавьте толченый чеснок, тимьян, посолите. Влейте сметану, потушите 5 минут под крышкой. Соедините с картошкой, прогрейте вместе 2 минуты.

Подавайте, посыпав свежей зеленью, — сочные грибы в сметанном соусе с хрустящей картошкой создают идеальный дуэт. С таким ужином и мяса не нужно!

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