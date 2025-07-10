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10 июля 2025 в 17:00

Запекаем в соусе фаршированные перцы: сливочно-чесночный аромат на весь дом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Фаршированные перцы готовил каждый, но пробовали ли вы запекать их в соусе из сметаны? По этому рецепту у вас получатся сочные перцы с нежной начинкой, а сливочно-чесночный аромат будет стоять на весь дом.

Для начинки смешайте 500 г фарша (говядина + свинина), 1/2 стакана отварного риса, 1 измельченную луковицу, 1 тертую морковь, соль, перец и зелень по вкусу. У перцев (6–8 шт.) срежьте верхушки, удалите семена и наполните фаршем. В форму для запекания выложите перцы, залейте смесью из 300 г сметаны, 100 мл воды, 1 ч. л. паприки и 2 измельченных зубчиков чеснока. Накройте фольгой и запекайте 40 минут при 180 °C, затем снимите фольгу и готовьте еще 15 минут до румяности.

Перцы получаются мягкими, но держат форму, а начинка пропитывается сливочно-чесночным ароматом. Подавайте горячими, полив сметанным соусом из формы и посыпав свежей зеленью, — это блюдо станет украшением любого обеда!

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Дарья Иванова
Д. Иванова
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