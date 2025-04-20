С пюре и с макаронами: курица в медово-горчичном соусе! Вкуснятина на ужин!

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Готовим курицу в медово-горчичном соусе! Это поистине волшебное блюдо, которое покорит вас своим неповторимым вкусом.

Для его приготовления вам понадобятся куриные ножки, которые лучше использовать охлажденными, чтобы сохранить все вкусовые качества. В качестве основы для соуса потребуются четыре столовые ложки острой горчицы, столько же светлого жидкого меда и сливочного масла, а также сок половины лимона, щепотка черного перца и соль по вкусу.

Начинаем приготовление с подготовки соуса: сначала растапливаем сливочное масло на водяной бане, следя за тем, чтобы оно не пригорало. Затем смешиваем его с медом и горчицей, добавляем лимонный сок, перец и соль. Получившимся соусом тщательно обмазываем каждую куриную ножку, чтобы мясо хорошо пропиталось.

Для запекания смазываем форму растительным маслом, выкладываем подготовленные ножки и отправляем в предварительно разогретую до 200 градусов духовку на 30–40 минут. За это время курица приобретет аппетитную золотистую корочку, а соус создаст неповторимый баланс сладости и остроты. Когда время истечет, не спешите сразу доставать блюдо — дайте ему немного постоять в выключенной духовке, чтобы мясо окончательно пропиталось соусом.

В результате вы получите сочную, нежную курицу с пикантным медово-горчичным вкусом, которая станет отличным выбором как для семейного ужина, так и для праздничного стола.

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