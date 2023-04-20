«С одного выстрела»: назван неожиданный фактор для победы в танковой дуэли Военэксперт Суконкин: для победы в танковой дуэли нужно полагаться на удачу

Фото: Министерство обороны РФ

При участии в танковой дуэли каждой из сторон следует в большей степени рассчитывать на удачу, именно она является главным фактором для достижения победы, заявил в беседе с NEWS.ru военный обозреватель Алексей Суконкин. При этом он отметил, что также важна работа разведслужб, поскольку именно преимущество в обнаружении дает фору в несколько выстрелов.

Там столько факторов, что проще все списать на удачу. Просто везет — первые увидели, быстрее перезарядились. Если есть преимущество в обнаружении, то появляется фора в один-два выстрела у того, кто раньше заметил. Отсюда и важность разведки. Можно подбить и с одного выстрела, выдержав несколько попаданий, — сказал эксперт.

В январе в Сети появилось видео танковой дуэли в Донбассе, в которой участвовали три российских танка и два украинских. Военнослужащий Вооруженных сил России прокомментировал видеоролик, отметив грамотную тактику отечественного танкового экипажа, благодаря которой удалось поразить противника. Он подчеркнул, что танковая дуэль была крайне сложной и опасной.