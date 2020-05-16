РЖД в мае ввели дополнительные «Сапсаны» из-за социальной дистанции

https://static.news.ru/photo/681d6ba4-9778-11ea-9b62-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские железные дороги для соблюдения мер безопасности из-за коронавируса в некоторые майские дни назначили дополнительные поезда «Сапсан» между Москвой и Санкт-Петербургом.

Из-за соблюдения социальной дистанции при рассадке в вагонах в связи со спросом на перевозки между Москвой и Санкт-Петербургом ОАО «РЖД» назначает дополнительные поезда «Сапсан» на отдельные календарные даты мая. Дополнительные «Сапсаны» будут курсировать 21, 22, 25, 26, 27, 28 мая по следующему расписанию, — сказано в сообщении РЖД.

Сейчас в мире коронавирусом заражены более 4,5 млн человек. Жертвами COVID-19 стали более 307 тысяч человек, более 1,6 млн выздоровели. В России к 16 мая зафиксировано 272 043 случая коронавирусной инфекции. За сутки их число увеличилось на 9200. С болезнью справились 63 166 человек. Умерли 2537 человек, из них 119 скончались за последние сутки.

В Москве коронавирусом заражены 138 969 человек, 26 032 выздоровели, 1432 умерли. Из них 74 за последние сутки.

Как писал NEWS.ru, ранее глава Минтранса заявил о неэффективности социального дистанцирования в самолётах.