Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
25 июля 2025 в 15:12

Рулеты — бомба: мясо, грибы и все, что ты любишь, в одном

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Дрожжевые рулеты с разными начинками — мясо с грибами, брынза с укропом или яблоко с корицей — отличное решение для любого настроения и случая. Рецепт теста единый, начинок несколько, выбирай любимую или пробуй все сразу.

Ингредиенты

Для теста:

  • мука — 1000 г;
  • сливочный маргарин — 200 г;
  • сухие дрожжи — 20 г;
  • теплое молоко — 300 мл;
  • сахар — 150 г;
  • соль — 2–3 щепотки.

Начинка с брынзой:

  • сухая соленая брынза — 200 г;
  • сливочное масло или маргарин — 150 г;
  • укроп — 0,5 пучка;
  • чеснок — по желанию.

Начинка с мясом и грибами:

  • лук — 2 шт.;
  • отварная говядина — 500 г;
  • свежие шампиньоны — 200–250 г;
  • масло для жарки;
  • соль, перец — по вкусу.

Начинка с яблоками и корицей

  • кисло-сладкие яблоки — 1 кг;
  • сахар — 200–250 г;
  • корица — 1–2 ст. ложки.

Для выпечки:

  • растительное масло — для смазывания противня;
  • меланж (смешанное яйцо) — для смазывания рулетов.

Как приготовить

  1. Замесите дрожжевое тесто: смешайте сухие дрожжи с мукой, добавьте маргарин, теплое молоко, сахар и соль. Хорошо вымесите и оставьте в тепле для подъема.
  2. Раскатайте тесто в прямоугольники толщиной около 5 мм.
  3. Для брынзовой начинки натрите брынзу, смешайте с маслом и укропом, по желанию добавьте чеснок. Перед раскладкой слегка охладите.
  4. Для мясной начинки обжарьте лук с грибами, мелко нарежьте отварное мясо, перемешайте, приправьте солью и перцем.
  5. Для яблочной начинки запеките или отварите яблоки, остудите, добавьте сахар и корицу, аккуратно перемешайте.
  6. Выложите выбранную начинку на тесто, сверните рулетом и уложите на смазанный маслом противень.
  7. Дайте рулетам постоять 5–10 минут, смажьте меланжем.
  8. Выпекайте в разогретой до 200–220°C духовке около 40 минут до золотистой корочки.
  9. Дайте рулетам немного остыть перед подачей.

Эти рулеты — универсальное решение и для семейного ужина, и для офисного обеда. Пробуйте разные начинки и находите свои любимые сочетания. Приятного аппетита!

Ищете простое, но эффектное блюдо для семейного ужина? Эти ароматные перцы с нежной начинкой из курицы и картофеля станут настоящим украшением стола! Готовятся они легко, а результат превосходит все ожидания.

рецепты
еда
кулинария
блюда
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МВД закрыло вопрос ужесточения требований к водителям старше 60 лет
Что взять в поездку на машине с палаткой? Полный список, советы, лайфхаки
В Таиланде введено военное положение
Помощник Путина раскрыл, как купировать военные угрозы на Черном море
Трампу предложили способ урегулировать конфликт на Украине
В Обнинске, где дети-мигранты изнасиловали 4-летнюю девочку, прошел рейд
Из-под завалов в Саратове извлекли еще одно тело
Во «ВКонтакте» отреагировали на жалобы россиян на сбой
Стало известно, где в августе ожидаются природные катаклизмы
Стало известно, какие болезни можно подцепить в бассейне
Паралич из-за Starlink и поклонения Сатане: новости СВО к вечеру 25 июля
На форум и выставку 100+ TechnoBuild стартовала регистрация
На Украине предупредили о риске полного истощения людских ресурсов ВСУ
Мать ходит на работу с привязанным на веревке умственно отсталым сыном
Названы правила конкурса для участников VK Fest
Старинный славянский рецепт: делаем настойку из черной смородины на водке
В Госдуме предложили запретить строительство домов с газом
Суд подтвердил приговор генералу Попову и лишил его звания
Проще не бывает: шарлотка с яблоками по бабушкиному рецепту
Сколько стоит построить сейчас? Почему смета 2025 года не похожа на 2020-го
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Власть

Биография Путина: детство, карьера, семья

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России
Общество

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг
История

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.