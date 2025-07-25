Рулеты — бомба: мясо, грибы и все, что ты любишь, в одном

Дрожжевые рулеты с разными начинками — мясо с грибами, брынза с укропом или яблоко с корицей — отличное решение для любого настроения и случая. Рецепт теста единый, начинок несколько, выбирай любимую или пробуй все сразу.
Ингредиенты
Для теста:
- мука — 1000 г;
- сливочный маргарин — 200 г;
- сухие дрожжи — 20 г;
- теплое молоко — 300 мл;
- сахар — 150 г;
- соль — 2–3 щепотки.
Начинка с брынзой:
- сухая соленая брынза — 200 г;
- сливочное масло или маргарин — 150 г;
- укроп — 0,5 пучка;
- чеснок — по желанию.
Начинка с мясом и грибами:
- лук — 2 шт.;
- отварная говядина — 500 г;
- свежие шампиньоны — 200–250 г;
- масло для жарки;
- соль, перец — по вкусу.
Начинка с яблоками и корицей
- кисло-сладкие яблоки — 1 кг;
- сахар — 200–250 г;
- корица — 1–2 ст. ложки.
Для выпечки:
- растительное масло — для смазывания противня;
- меланж (смешанное яйцо) — для смазывания рулетов.
Как приготовить
- Замесите дрожжевое тесто: смешайте сухие дрожжи с мукой, добавьте маргарин, теплое молоко, сахар и соль. Хорошо вымесите и оставьте в тепле для подъема.
- Раскатайте тесто в прямоугольники толщиной около 5 мм.
- Для брынзовой начинки натрите брынзу, смешайте с маслом и укропом, по желанию добавьте чеснок. Перед раскладкой слегка охладите.
- Для мясной начинки обжарьте лук с грибами, мелко нарежьте отварное мясо, перемешайте, приправьте солью и перцем.
- Для яблочной начинки запеките или отварите яблоки, остудите, добавьте сахар и корицу, аккуратно перемешайте.
- Выложите выбранную начинку на тесто, сверните рулетом и уложите на смазанный маслом противень.
- Дайте рулетам постоять 5–10 минут, смажьте меланжем.
- Выпекайте в разогретой до 200–220°C духовке около 40 минут до золотистой корочки.
- Дайте рулетам немного остыть перед подачей.
Эти рулеты — универсальное решение и для семейного ужина, и для офисного обеда. Пробуйте разные начинки и находите свои любимые сочетания. Приятного аппетита!
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