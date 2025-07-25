Рулеты — бомба: мясо, грибы и все, что ты любишь, в одном

Рулеты — бомба: мясо, грибы и все, что ты любишь, в одном

Дрожжевые рулеты с разными начинками — мясо с грибами, брынза с укропом или яблоко с корицей — отличное решение для любого настроения и случая. Рецепт теста единый, начинок несколько, выбирай любимую или пробуй все сразу.

Ингредиенты

Для теста:

мука — 1000 г;

сливочный маргарин — 200 г;

сухие дрожжи — 20 г;

теплое молоко — 300 мл;

сахар — 150 г;

соль — 2–3 щепотки.

Начинка с брынзой:

сухая соленая брынза — 200 г;

сливочное масло или маргарин — 150 г;

укроп — 0,5 пучка;

чеснок — по желанию.

Начинка с мясом и грибами:

лук — 2 шт.;

отварная говядина — 500 г;

свежие шампиньоны — 200–250 г;

масло для жарки;

соль, перец — по вкусу.

Начинка с яблоками и корицей

кисло-сладкие яблоки — 1 кг;

сахар — 200–250 г;

корица — 1–2 ст. ложки.

Для выпечки:

растительное масло — для смазывания противня;

меланж (смешанное яйцо) — для смазывания рулетов.

Как приготовить

Замесите дрожжевое тесто: смешайте сухие дрожжи с мукой, добавьте маргарин, теплое молоко, сахар и соль. Хорошо вымесите и оставьте в тепле для подъема. Раскатайте тесто в прямоугольники толщиной около 5 мм. Для брынзовой начинки натрите брынзу, смешайте с маслом и укропом, по желанию добавьте чеснок. Перед раскладкой слегка охладите. Для мясной начинки обжарьте лук с грибами, мелко нарежьте отварное мясо, перемешайте, приправьте солью и перцем. Для яблочной начинки запеките или отварите яблоки, остудите, добавьте сахар и корицу, аккуратно перемешайте. Выложите выбранную начинку на тесто, сверните рулетом и уложите на смазанный маслом противень. Дайте рулетам постоять 5–10 минут, смажьте меланжем. Выпекайте в разогретой до 200–220°C духовке около 40 минут до золотистой корочки. Дайте рулетам немного остыть перед подачей.

Эти рулеты — универсальное решение и для семейного ужина, и для офисного обеда. Пробуйте разные начинки и находите свои любимые сочетания. Приятного аппетита!

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