Рулетики из ветчины с сырной начинкой. Изысканная закуска за 10 минут — просто, вкусно и эффектно! Идеально подходит для праздничного стола или как угощение для неожиданных гостей. Нежные ломтики ветчины, сочная начинка из сыра и вареных яиц, дополненная пикантным чесноком и майонезом, создадут настоящую феерию вкуса на вашем столе.
Ингредиенты
- Ветчина в нарезке — 500 г (20 ломтиков)
- Сыр твердый — 150 г
- Яйца вареные — 4 шт.
- Чеснок — 2 зубчика
- Майонез — 100 г
- Зелень для украшения
Приготовление
1. Начинка. Яйца и сыр натрите на средней терке. Чеснок измельчите (пресс/мелкая терка). Смешайте с майонезом до однородности.
2. Формовка. На каждый ломтик ветчины выложите 1 ч. л. начинки. Плотно сверните рулетиком
3. Подача. На плоскую тарелку выложите листья салата, сверху рулетики швом вниз и помидоры черри. Украсьте зеленью и тертым сыром.
Ранее мы делились рецептом двух закусок к вину из Италии! Готовим брускетту и шпажки с капрезе легко.