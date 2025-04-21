Рулетики из ветчины с сырной начинкой! Вкуснейшая закуска за 10 минут

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Рулетики из ветчины с сырной начинкой. Изысканная закуска за 10 минут — просто, вкусно и эффектно! Идеально подходит для праздничного стола или как угощение для неожиданных гостей. Нежные ломтики ветчины, сочная начинка из сыра и вареных яиц, дополненная пикантным чесноком и майонезом, создадут настоящую феерию вкуса на вашем столе.

Ингредиенты

Ветчина в нарезке — 500 г (20 ломтиков)

Сыр твердый — 150 г

Яйца вареные — 4 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Майонез — 100 г

Зелень для украшения

Приготовление

1. Начинка. Яйца и сыр натрите на средней терке. Чеснок измельчите (пресс/мелкая терка). Смешайте с майонезом до однородности.

2. Формовка. На каждый ломтик ветчины выложите 1 ч. л. начинки. Плотно сверните рулетиком

3. Подача. На плоскую тарелку выложите листья салата, сверху рулетики швом вниз и помидоры черри. Украсьте зеленью и тертым сыром.

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