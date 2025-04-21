Рубцы, ожог и отек век: вот что будет, если вы лечите прыщи этим пузырьком

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При лечении прыщей вы можете получить не чистую кожу, а рубцы, ожог, отек век и многое другое, если мажете их этим пузырьком из аптеки.

Дерматологи предупреждают: использование йода на прыщах вызывает необратимые повреждения кожи. Вот почему им нельзя мазать высыпания:

Химический ожог. Йод буквально выжигает не только бактерии, но и здоровые клетки. После обработки остаются темные пятна, которые держатся месяцами. Рубцевание тканей. Агрессивный состав нарушает процесс регенерации. В 67% случаев на месте прыща образуется атрофический рубец (впадина). Парадоксальный эффект. Вместо подсушивания часто вызывает: усиление воспаления, распространение инфекции вглубь кожи, новые высыпания по краям обработанной зон. Невидимая опасность. При нанесении на лицо пары йода: вызывают отек век, провоцируют купероз, усугубляют работу сальных желез.

Если уже намазали прыщ йодом, немедленно смойте его молоком или мицеллярной водой — это нейтрализует окислительный процесс.

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