При лечении прыщей вы можете получить не чистую кожу, а рубцы, ожог, отек век и многое другое, если мажете их этим пузырьком из аптеки.
Дерматологи предупреждают: использование йода на прыщах вызывает необратимые повреждения кожи. Вот почему им нельзя мазать высыпания:
- Химический ожог. Йод буквально выжигает не только бактерии, но и здоровые клетки. После обработки остаются темные пятна, которые держатся месяцами.
- Рубцевание тканей. Агрессивный состав нарушает процесс регенерации. В 67% случаев на месте прыща образуется атрофический рубец (впадина).
- Парадоксальный эффект. Вместо подсушивания часто вызывает: усиление воспаления, распространение инфекции вглубь кожи, новые высыпания по краям обработанной зон.
- Невидимая опасность. При нанесении на лицо пары йода: вызывают отек век, провоцируют купероз, усугубляют работу сальных желез.
Если уже намазали прыщ йодом, немедленно смойте его молоком или мицеллярной водой — это нейтрализует окислительный процесс.
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