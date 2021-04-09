РПЦ ответила на интервью Собчак со скопинским маньяком

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Интервью Ксении Собчак со скопинским маньяком Виктором Моховым не стоило публиковать, потому что оно не учит зрителей хорошему, заявил глава внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Он уверен, что подобных людей не нужно показывать общественности.

Я считаю, что такого человека не следует показывать публике, у него не следует брать интервью, потому что ничему хорошему такой человек научить не может, — сказал Иларион в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, за маньяком требуется круглосуточное наблюдение представителей правоохранительных органов. Это поможет предотвратить повторение совершённых им преступлений.

Виктор Мохов в 2000 году похитил двух девушек 14 и 17 лет и заточил их в самодельном бункере на три с половиной года. Девушки стали секс-рабынями мужчины, одна из них родила от него троих детей, двое из которых выжили. Спастись похищенным удалось случайно, передав на волю записку.

В результате Мохов был осуждён и провёл в местах лишения свободы 17 лет. На свободу он вышел 3 марта.

После освобождения скопинский маньяк дал интервью Ксении Собчак. В ходе разговора он признался, что хочет «снова заняться» одной из своих жертв — Еленой Самохиной. Владимир Жириновский утверждает, что Собчак дала Мохову три миллиона рублей, лишь бы он согласился на беседу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что видеохостинг YouTube ограничил доступ к фильму Ксении Собчак о скопинском маньяке Викторе Мохове. Его могут посмотреть только зарегистрированные пользователи, подтвердившие согласие на просмотр.