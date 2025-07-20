Розы цветут на зависть соседям: вот чем присыпать клумбы для буйства красок

Розы цветут на зависть соседям: вот чем присыпать клумбы для буйства красок

Увеличить цветение роз под силу каждому дачнику. Рассказываем, чем присыпать клумбы для буйства красок так, чтобы розы цвели до самых заморозков на зависть всем соседям.

Чтобы розы цвели обильнее, присыпьте основание кустов древесной золой (1 стакан на растение) — она содержит калий и фосфор, стимулирующие образование бутонов. В начале сезона используйте костную муку (100 г на куст), которая постепенно минерализуется и укрепляет корни. Перед цветением рассыпьте гранулированный суперфосфат (40 г/м²) — это увеличит размер цветков.

Мульчирование компостом слоем 5 см сохранит влагу и даст розам органическое питание. После обрезки припудрите срезы и почву древесным углем — это предотвратит гниение и обогатит грунт микроэлементами.

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