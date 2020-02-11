https://static.news.ru/photo/20af568a-4ce4-11ea-8d35-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martin Moxter/imageBROKER.com/Global Look Press

Ростуризм призвал соотечественников, отдыхающих за рубежом, оценивать все риски, в том числе для здоровья и имущества, при посещении и использовании объектов, которые являются источниками повышенной опасности.

Речь идёт о парках аттракционов, аквапарках, экскурсиях с применением воздушного, водного и других видов транспорта.

Туроператорам ведомство порекомендовало усилить работу по разъяснению туристам правил личной безопасности на отдыхе и предупреждению их о возможных рисках. Особое внимание следует уделить контролю за соблюдением отдыхающими мер безопасности при групповых перевозка, сообщается на сайте Ростуризма.

Ранее NEWS.ru писал, что в районе тайского острова Пхукет столкнулись два туристических катера, на борту одного из которых находились несколько десятков российских туристов. В результате погибли двое детей шести и 12 лет и ещё 20 человек пострадали. По факту происшествия СКР возбудил уголовное дело.