Росстат сообщил о росте зарплаты среднестатистического россиянина

https://static.news.ru/photo/f60bab22-cad7-11eb-826b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Медианная зарплата россиян в 2020 году выросла в России на 6,4%, до 32 422 рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росстат.

Данные Росстата основаны на информации Пенсионного фонда РФ, где учитываются сведения о зарплатах всех наёмных работников, а не только сотрудников крупных и средних компаний. В 2019 году этот показатель составлял 30 458 рублей, сообщает агентство.

При этом медианная зарплата отличается от средней. Эта такая сумма, которая разделяет всех работников на две равные части — одни в месяц зарабатывают больше, а другие — меньше.

С 2021 года МРОТ и прожиточный минимум зависят не от стоимости потребительской корзины, а от медианного дохода, рассчитываемого на основе данных ПФР. Размер МРОТ составит 42% от медианной заработной платы.

Как сообщалось ранее, в 2020 году в России медианный доход в среднем по стране составил 27 тысяч (по другим данным — 35 тысяч) рублей, 60% от этой суммы — 16,2 тысячи рублей, 50% — 13,5 тысячи рублей. По данным специалистов, из-за существенного территориального имущественного расслоения медианный доход от региона к региону отличается в 4,8 раза, в то время как региональные прожиточные минимумы разнятся лишь в 2,6 раза.