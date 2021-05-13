Удобный минимум: почему Росстат считает не бедных, а нищих

По официальным данным, число бедных россиян составляет более 18 млн человек. Но, согласно оценкам экспертов, руководствующихся международной методологией, таких граждан вдвое больше. По сути, каждый четвёртый житель страны относится к категории малообеспеченных. И половина из них — те, о ком заявляет Росстат — вовсе не бедные, а фактически нищие. Проблема в том, что ведомство учитывает россиян с доходами ниже прожиточного минимума. Но есть более релевантные показатели оценки уровня жизни населения.

В 2020 году 24,6% россиян (36 млн человек) имели доход ниже 60% от медианного. Таким образом, почти четверть граждан можно отнести к категории малообеспеченных, говорится в исследовании FinExpertiza.

Согласно международной методологии, люди с соответствующими доходами рискуют столкнуться с бедностью, — отмечается в документе.

Таких россиян вдвое больше, чем «официально бедных» — Росстат считает бедными тех граждан, чей ежемесячный доход не дотягивает до прожиточного минимума (в 2020 году это 11,3 тысячи рублей). В прошлом году, согласно официальной статистике, число малоимущих россиян, находящихся за чертой бедности, составило 17,8 млн человек, или 12,1% населения.

По мнению экспертов, медианный доход — более релевантный показатель для оценки благосостояния основной части населения по сравнению со средним доходом, поскольку последний завышается из-за заработков богатых граждан.

В странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и европейских государствах для оценки относительной бедности используются три пороговых значения — 60%, 50% и 40% от национального медианного располагаемого дохода. Доход на уровне 60% от медианного обозначает «черту риска бедности» — люди с доходами ниже этого значения балансируют на грани бедности. В качестве непосредственно черты бедности обычно используется порог в 50% от медианного дохода, а доходы ниже 40% от медианного являются критерием крайней бедности, поясняют эксперты.

В 2020 году в России медианный доход в среднем по стране составил 27 тысяч (по другим данным — 35 тысяч) рублей, 60% от этой суммы — 16,2 тысячи рублей, 50% — 13,5 тысячи рублей. По данным специалистов, из-за существенного территориального имущественного расслоения медианный доход от региона к региону отличается в 4,8 раза, в то время как региональные прожиточные минимумы разнятся лишь в 2,6 раза.

Интересно, что доля людей с низкими относительно своего региона доходами оказалась выше в богатых субъектах: в нефтегазовых Ямало-Ненецком автономном округе и Ненецком автономном округе, Москве, на Чукотке и Сахалине. Именно здесь за приличными средними заработками скрывается высокое имущественное расслоение.

Меньше всего тех, чьи доходы не превышают 60% от медианных, проживают в небогатых Карачаево-Черкесии, Костромской области, Еврейской автономной области, Хакасии и Ингушетии. Разница между бедными и «середняками» в таких регионах фактически стирается, подчёркивают эксперты.

Ещё один интересный факт: оценка уровня бедности, представленная в данном исследовании, практически совпадает с оценкой россиян своего благосостояния. Так, согласно результатам опроса ВЦИОМа, проведённого осенью 2020 года, каждый четвёртый житель страны (26%) считает своё материальное положение плохим.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Определение границы бедности, а тем более границы крайней бедности (нищеты) — дело весьма щепетильное, замечает ведущий научный сотрудник лаборатории «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ им. Г. В. Плеханова Анна Духон.

Для того чтобы определить, кто же является бедным, можно идти разными путями. Таких пути три. Можно говорить о том, что бедные — это те, чей доход ниже, чем определённое установленное значение. Можно искать бедных как часть населения, у которой доходы ниже, чем среднее значение (модальное, медианное или среднедушевое). А можно полагаться на общественное мнение — такой подход называется субъективным. Соответственно, и критерий нищеты, который анализируют правительство и эксперты, может быть разным. Анна Духон ведущий научный сотрудник лаборатории «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ им. Г. В. Плеханова ведущий научный сотрудник лаборатории «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ им. Г. В. Плеханова

По словам эксперта, доход на уровне 60% медианного дохода — это черта риска бедности, но никак не нищеты. При этом Анна Духон обращает внимание, что данный показатель нужно рассматривать непосредственно в динамике. А динамика свидетельствует пусть о незначительном, но всё-таки снижении числа россиян, находящихся у черты бедности. Так, в 2013 году их доля составляла 25,5%, в 2014-м — 25,3%, в 2015-м — 25,2%, в 2017-м — 25,1%. А в 2020 году она снизилась до 24,6%. Во многом это произошло благодаря адресным мерам государственной поддержки граждан во время пандемии, считает Духон.

Если применить закон Парето (принцип 80/20) к доходам населения, можно предположить, что на долю бедных и богатых должно приходиться не более 20% населения, и приемлемый уровень бедности в стране не должен превышать 10%, говорит доцент кафедры организационного менеджмента университета «Синергия» Екатерина Федюкович. В этом случае, по её словам, государство с помощью перераспределения доходов может оказывать необходимую поддержку нуждающимся в виде разнообразных социальных выплат и других методов поддержки.

В России же население, чей уровень доходов соответствует медианному, можно отнести к бедным, а 18 млн человек, доход которых ниже прожиточного минимума, живут в абсолютной нищете, считает эксперт.

В России мы наблюдаем значительную диспропорцию, когда к малообеспеченным слоям относится почти четверть всего населения, при этом половина из этих людей имеет уровень доходов, незначительно превышающих минимальный прожиточный уровень, и не может рассчитывать на поддержку государства. Да и очень сложно представить, каким образом государство может найти средства на поддержку такого количества населения в долгосрочном периоде. Екатерина Федюкович доцент кафедры организационного менеджмента университета «Синергия» доцент кафедры организационного менеджмента университета «Синергия»

По мнению Федюкович, сложившаяся ситуация вызывает серьёзное опасение по поводу дальнейшего развития страны. Доходы россиян продолжают сокращаться, что способствует маргинализации населения. Одними денежными выплатами проблему решить не получится, требуются комплексные меры, сочетающие в себе принципы устойчивого развития, заключает эксперт.

Но прежде властям нужно принять ситуацию, признав, что бедных россиян гораздо больше, чем кажется и «считается».