Россиянку арестовали за радужные серьги Жительницу Нижнего Новгорода арестовали на пять суток за сережки в цветах радуги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительницу Нижнего Новгорода приговорили к пяти суткам ареста по статье о демонстрации экстремистской символики из-за ее сережек в цветах радуги, передает Telegram-канал «Осторожно, новости». По его данным, это первый подобный арест после запрета ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) в России.

Как стало известно каналу, дело в отношении 24-летней Анастасии возбудили после конфликта с посетителями кафе. По информации канала, 29 января к девушке и ее знакомому подошел мужчина и потребовал снять «экстремистскую символику», также он снимал происходящее на камеру, после чего видеозапись распространилась в Сети.

Как пишет канал, вскоре нижегородку вызвали в полицию, на нее составили протокол о демонстрации экстремистской символики из-за того, что на кадрах видны надетые на девушку серьги в форме лягушки с изображением семицветной радуги, которые, как решил суд, связаны с ЛГБТ-движением.

Сормовский суд Нижнего Новгорода признал Анастасию виновной и назначил ей пять суток ареста. По словам адвоката девушки, судья не объяснил, какой именно символ демонстрировался и почему он считается запрещенным, суд сослался на решение Верховного суда о запрете ЛГБТ в России.

Ранее российскую медиагруппу «Виасат» оштрафовали на 1 млн рублей за распространение среди несовершеннолетних информации о нетрадиционных сексуальных отношениях. В структуру организации входят 13 платных телеканалов и стриминговый сервис viju. Суть претензий к «Виасату» не уточнили.