https://static.news.ru/photo/ce1104b8-5cac-11ea-87ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vojtech Vlk/CTK/Global Look Press

Рейтинг самых оригинальных и впечатляющих подарков на Международный женский день возглавили авиабилеты. Об этом говорится в опросе Aviasales, проведенном среди пяти тысяч представительниц прекрасного пола.

Отмечается, что 43% впечатлённых подарками женщин получали на 8 марта авиабилеты. Среди них особо выделялись полёты в Париж, Венецию, Прагу, Лондон, на Пхукет, Сардинию и в Сочи. Кроме того, 29% опрашиваемых сообщили, что получали в подарок билеты на концерты в других городах и странах.

Пятая часть женщин были впечатлены полезными в поездках вещами: рюкзаками, спальными мешками, надувными матрасами, чемоданами, подушками для самолета, масками для сна, фотоаппаратами и обувью для трекинга. Еще 6% обрадовались таким подаркам, как прыжок с парашютом, полёт на воздушном шаре или авиатренажере.

Как писал NEWS.ru ранее, коллектор рассказал, что почти треть россиян покупает подарки к праздникам с использованием заёмных средств, при этом стоимость подарков редко выходит за пределы 10 тысяч рублей.