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Почти треть россиян покупает подарки к праздникам с использованием заёмных средств, при этом стоимость подарков редко выходит за пределы 10 тысяч рублей, сообщил член совета Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Илья Чиркин.

По подсчётам коллектора, в среднем, чтобы накопить на вещь ценой 10 тысяч, потребуется три месяца и урезание себя в расходах примерно на 5%. В частности, можно отказаться от покупки кофе на вынос, услуг такси и обедов вне дома. К тому же, существует опасность того, что взятый «на эмоциях» кредит превратится в проблемный. По статистике, клиенты банков, которые оформили заём на давно запланированные цели, допускают просрочку в два раза реже, передаёт РИА Новости.

Также рискованно оформлять второй или третий кредит. Те, у кого есть обязательства только перед одним банком, имеют задолженности лишь в 10% случаев, а среди тех, кто взял по три или более займа, доля неплательщиков составляет уже 35%.

Как писал NEWS.ru ранее, россиянам с серой зарплатой могут начать отказывать в кредитах. Центробанк России подготовил законопроект об использовании кредитными организациями данных Федеральной налоговой службы.