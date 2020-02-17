https://static.news.ru/photo/1ef94760-51e4-11ea-a9f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexandr Romanchenko/Russian Look

Центробанк России подготовил законопроект об использовании кредитными организациями данных Федеральной налоговой службы.

Соответствующий документ внесён на рассмотрение в нижнюю палату Федерального собрания. Председатель комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков пояснил, что такая мера призвана управлять финансовыми рисками россиян, а банкам будет проще собрать полную информацию о размерах доходов заёмщика и суммах его выплат, передаёт «Парламентская газета»

Парламентарий предположил также, что получающим зарплату «в конверте» гражданам в таком случае в займах будут отказывать, что, в свою очередь, стимулирует россиян получать «белые» зарплаты.

Скорее всего, таким клиентам откажут в выдаче кредита или процентная ставка из-за рисков банка будет выше, — сказал депутат.

Как писал NEWS.ru ранее, около 25 млн граждан России трудоспособного возраста в той или иной мере имеют отношение к теневому рынку труда. Такие данные обнародовала заместитель руководителя департамента социально-трудовых отношений Федерации независимых профсоюзов России (ФПНР) Елена Косаковская.