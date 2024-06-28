Россиянка организовала притоны в Бахрейне и отправилась в колонию Lenta.ru: в Нальчике осудили женщину по делу об организации притона в Бахрейне

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд в Нальчике признал виновной женщину и приговорил к двум годам колонии общего режима по делу об организации занятия проституцией на территории Бахрейна, сообщили Lenta.ru в региональной прокуратуре. Следствие и суд установили, что россиянка была членом ОПГ и за вознаграждение выполняла функции администратора.

Отмечается, что женщину признали виновной по пункту «б» и «в» части второй статьи 241 «Организация для занятия проституцией, совершенная с применением насилия и с угрозой его применения, с использованием для занятия проституцией несовершеннолетних» Уголовного кодекса РФ. Как уточнили в прокуратуре, подсудимая контролировала работу притонов и девушек, которых привозили из России. Среди секс-работниц также были несовершеннолетние.

Ранее стало известно, что в деле об организации занятия проституцией в Башкирии значится 21 фигурант. Среди обвиняемых местные жители в возрасте от 19 до 42 лет. По данным следствия, в проституцию вовлекали в том числе и несовершеннолетних, а одну из девушек-подростков с помощью насилия принуждали оказывать интимные услуги. Шестеро участников процесса не признали вину. Остальные согласились с обвинением частично.