В Башкирии сутенеры ответят за вовлечение подростков в проституцию В Уфе под суд по делу о проституции пойдет 21 человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В деле об организации занятия проституцией в Башкирии значится 21 фигурант, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. Среди обвиняемых местные жители в возрасте от 19 до 42 лет. По данным следствия, в проституцию вовлекали в том числе и несовершеннолетних, а одну из девушек-подростков с помощью насилия принуждали оказывать интимные услуги.

С февраля 2021 года по апрель 2022 года мужчина создал преступное сообщество для занятия проституцией на территории Уфы. <...> Кроме того, в указанный период в преступную деятельность были вовлечены 18 лиц, в том числе двое несовершеннолетних, одну из которых с применением насилия принуждали к продолжению занятия проституцией, — рассказали в прокуратуре.

Шестеро участников процесса не признали вину. Остальные согласились с обвинением частично.

Ранее в городе Тара Омской области против двух женщин в возрасте 36 и 51 года завели дело о вовлечении несовершеннолетних в занятие проституцией. Подозреваемые работали администраторами в гостинице на въезде в город, где принимали заказы от клиентов. Обеих подозреваемых заключили под стражу. Одна из них настаивала, что ничего ни о какой проституции в их заведении не знает.