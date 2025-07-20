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20 июля 2025 в 17:38

Россиянка через суд вернула свою должность, потерянную из-за ИИ

ТАСС: суд Москвы восстановил на работе замененную на ИИ женщину

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Москвичка подала в суд на работодателя из-за того, что потеряла свою должность, когда ее обязанности передали искусственному интеллекту, сообщает ТАСС. Отмечается, что Преображенский суд столицы встал на сторону женщины и восстановил ее в должности, обязав компанию выплатить компенсацию.

Исковые требования Рожновой А. Н. удовлетворить частично. Признать незаконным и отменить приказ ООО «Алиса» об увольнении Рожновой. Восстановить Рожнову на работе в должности категорийного менеджера отдела закупок ООО «Алиса». Взыскать с ООО «Алиса» в пользу Рожновой заработную плату за время вынужденного прогула, компенсацию за несвоевременную выплату заработной платы, компенсацию морального вреда, — сказано в документе.

Ранее психолог Анастасия Кардиакос заявила, что общение ребенка с ИИ на регулярной основе может привести к развитию у него депрессии. Более того, некоторым детям это грозит социофобией.

Общение с ИИ также повышает вероятность социальной изолированности ребенка, что впоследствии может перейти в социофобию. В особую группу риска входят дети, которых воспитывали родители с нарциссическим типом личности.

Страны БРИКС до этого выступили с призывом к созданию глобальной системы управления искусственным интеллектом. По их мнению, такая система должна служить интересам всех государств, в частности развивающихся, смягчая риски и открывая возможности.

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