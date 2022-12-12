Россиянина оштрафовали на 30 тысяч рублей из-за сна с Зеленским Жителя Читы оштрафовали на 30 тысяч рублей за пост с пересказом сна о Зеленском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центральный районный суд Читы признал виновным в дискредитации ВС РФ местного жителя Ивана Лосева, пересказавшего сон, в котором перед ним предстал президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК. Россиянин признался, что в сновидении ему привиделось, как его мобилизовали, а в центр подготовки призывников нагрянули военные ВС РФ и лично украинский глава.

Ивана Лосева оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России, — сообщили в суде.

В разговоре с агентством сам Лосев подтвердил информацию, что ему выписали штраф. По словам мужчины, он не собирается обжаловать судебное заключение.

Да, вот только забрал свое постановление, да, 30 тысяч, наверное, не буду обжаловать. Лень этим заниматься. Да и бесполезно, наверное, — заявил россиянин.

Он не смог попасть на само заседание, поскольку не был вовремя уведомлен о нем.

Как ранее рассказывал Лосев, его более резкие публикации о военной операции на Украине и мобилизации в России во внимание не приняли, но вот описание сна вместе с рядом других постов указано в справке сотрудника ФСБ. По словам мужчины, заявление на него написал старший лейтенант УФСБ по Забайкальскому краю, который давно следил за его поведением в соцсетях.