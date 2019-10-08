https://static.news.ru/photo/d8b68e3e-e9e2-11e9-be1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: imagebroker/Michaela Begsteiger/Global Look Press

Компания Mediascope подсчитала время, которое тратят жители России старше четырёх лет на просмотр телевизора. Оказалось, что россияне проводят за этим занятием в среднем 3 часа 29 минут в сутки.

Ежедневно включают телевизор 61% городских и 67% сельских жителей. При этом в малых населённых пунктах на просмотр тратится больше времени — около 3 часов 47 минут в сутки.

Кроме того, в сёлах одним телевизором пользуется примерно половина населения. В исследовании Mediascope приняли участие 7,8 тысячи домохозяйств, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что телевизоры стали единственным предметом электроники, цены на который в России снижаются. Об этом свидетельствуют исследования рынка российскими ретейлерами, в том числе «М. Видео — Эльдорадо», Ozon.ru и представительством AliExpress.