Россияне в «пандемийное» лето чаще всего слушали фантастику и фэнтези

https://static.news.ru/photo/e33195c6-e83c-11ea-be9e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жители России летом 2020 года чаще всего выбирали аудиокниги в жанре фантастика и фэнтези.

В 2019 году россияне предпочитали книги по личностному росту, а летом 2020-го стали больше интересоваться детективами.

Самыми востребованными аудиокнигами этого лета в Германии стали любовные романы, в Индии — классика, в Сингапуре — детская литература.

Весной и летом доля слушателей в РФ, выбирающих фантастику и фэнтези, стабильно составляет 20%. На второй строчке весной находилась художественная литература с 16% слушателей, на третьей — книги по психологии и саморазвитию (12%).

Однако с наступлением лета жанры изменили свои позиции. Так, с июня по август детективы вышли на второе место по популярности. Их аудитория выросла на более чем 35%. Следом расположилась художественная литература, чья аудитория упала на 10%. На четвёртом месте оказалась классическая литература, а книги по психологии и саморазвитию — на пятом месте. Их аудитория с началом летнего сезона снизилась на 40%.

В топ-10 самых популярных летних книг вошли «Город женщин» Элизабет Гилберт, бестселлеры «1793. История одного убийства» и продолжение «1794» Никласа Натт-о-Дага, аудиосериал Бориса Акунина «Просто Маса», «Происхождение» Дэна Брауна и «1984» Джорджа Оруэлла. Лидером рейтинга остаётся Юваль Ной Харари с «Sapiens. Краткая история человечества».

Ранее NEWS.ru писал, что ассоциация по защите авторских прав в Интернете (АЗАПИ, является юридическим представителем издательств «Эксмо-АСТ», «Азбука-Аттикус», «Альпина Digital» и других) пожаловалась еврокомиссару по вопросам конкуренции Маргарет Вестагер на Google.