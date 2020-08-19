Книгоиздатели пожаловались в Еврокомиссию на пиратский контент в Google

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Ассоциация по защите авторских прав в Интернете (АЗАПИ, является юридическим представителем издательств «Эксмо-АСТ», «Азбука-Аттикус», «Альпина Digital» и других) пожаловалась еврокомиссару по вопросам конкуренции Маргарет Вестагер на Google.

Претензия заключается в злоупотреблении компанией доминирующим положением — Google не удаляет приложения с пиратскими книгами из магазина Google Play, сообщает газета «Коммерсант».

Среди таких приложений АЗАПИ отметила Ok.ru, Mail.ru, Telegram, YouTube и WattPad.

Русскоязычная аудитория в Европе общается в «Одноклассниках» и других соцсетях, и пока у неё есть доступ к большому количеству пиратских копий, она остаётся недоступной для легальных сервисов, тогда как в России масштаб потребления легальных электронных книг растёт, — заявил генеральный директор ассоциации Максим Рябыко.

В ноябре 2019 года Максим Рябыко сообщал, что АЗАПИ намерена от лица российских книгоиздателей пожаловаться властям США на распространение мессенджером Telegram пиратского контента, писал NEWS.ru.