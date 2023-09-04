Россияне стали чаще покупать БАДы для борьбы с похмельем Спрос на БАДы для борьбы с похмельем в России вырос более чем на 55%

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Спрос на биологически активные добавки, применяемые при похмелье, вырос более чем на 55% за первое полугодие 2023 года, сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на результаты исследования компании DSM Group. Аналитики утверждают, что в ближайшее время спрос на все добавки будет расти, так как значительный объем продаж перетечет в маркетплейсы, требования к которым ниже, чем к аптекам.

Авторы исследования отмечают, что в денежном отношении продажи БАДов выросли на 90,4% и составили 165,4 млн рублей без учета НДС. Предполагается, что данное явление связано с общим подорожанием таких препаратов в рознице. При этом самый высокий спрос демонстрирует добавка с наиболее низкой ценой на рынке. Крупнейшими поставщиками такой продукции на рынок остаются новосибирская компания «Биосан», «Продмаркет», а также австрийская Ed.Haas. На их долю приходится около 73% продаж в денежном выражении.

В свою очередь исполнительный директор СРО «Союз производителей БАДов к пище» Александр Жестков считает, что рост продаж связан с активным продвижением данных добавок со стороны производителей. Кроме того, добавки против похмелья обычно дешевле и их быстрее зарегистрировать, на это нужно около трех месяцев и несколько сотен тысяч рублей.

Как сообщалось ранее, россияне смогут проверять БАДы, антисептики, духи и некоторые другие товары с помощью портала «Госуслуги». По словам представителей Минцифры, новая функция позволит гражданам узнать срок годности, вес и объем продукта, название производителя, а также посмотреть фотографию товара.