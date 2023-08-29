На «Госуслугах» появилась новая функция для проверки товаров

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В приложении «Госуслуги» появилась возможность проверки подлинности товаров, сообщили в Минцифры. С помощью новой функции «Госкан» россияне также смогут узнать срок годности, вес или объем продукта, название производителя, а также посмотреть фотографию товара для сравнения. Для этого на упаковке нужно отсканировать специальный символ маркировки «Честный знак», похожий на QR-код.

В зависимости от результатов сканирования приложение покажет один из трех статусов. Зеленый — все в порядке. Серый — товар продан. Красный — товар не прошел проверку на подлинность или система выявила другие нарушения, например, истек срок годности, — рассказали в Минцифры.

Проверять можно лекарства, молочную продукцию, воду, табак, БАДы, антисептики, духи и туалетную воду, кресла-коляски, обувь, верхнюю одежду, шубы, фотоаппараты и лампы-вспышки, товары легкой промышленности, а также шины и покрышки. Скоро также появится возможность проверки алкоголя, пообещали в Минцифры.

Функция «Госкан» станет доступна при обновлении приложения через App Store, Google Play, RuStore или AppGallery. В случае выявления каких-либо несоответствий либо отсутствия специальной маркировки на товарах из списка выше можно сообщить о нарушении в приложении «Честный знак», которое требует отдельной установки.

Ранее на портале «Госуслуги» появилась возможность для оплаты НДФЛ, а также земельного и транспортного налогов. Новый сервис доступен только для физических лиц, для его подключения нужно направить в ФНС согласие на получение налоговых уведомлений и подписать уже сформированное заявление в приложении «Госключ».