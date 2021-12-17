Россияне смогут жаловаться на нарушения ПДД с помощью нового приложения

В 2022 году россияне смогут «штрафовать» друг друга за нарушения ПДД при помощи нового приложения на телефоне. Как пишет портал Autonews, на базе проекта «Помощник Москвы» появится приложение «Народный инспектор», которое позволит горожанам отправлять жалобы на неправильную стоянку, парковку на газонах и другие нарушения ПДД. Изменения в законодательство, позволяющие выписывать штрафы без составления протокола, планируется внести до 1 июля 2022 года.

Мнения автомобилистов о создании нового приложения разделились. Одни считают, что контроль за соблюдением ПДД со стороны пешеходов или других участников движения поможет эффективнее бороться с нарушениями. Другие же говорят, что подобные программы ведут к социальному напряжению: эксперт в области фотовидеофиксации Григорий Шухман опасается, что ГИБДД не справится с потоком фото и видео с нарушениями и будет штрафовать всех подряд.

Кроме того, одной из претензий к контролю с помощью приложения «Помощник Москвы» стали злоупотребления со стороны контролёров, которые в погоне за поощрениями и баллами делали постановочные фото нарушений. Чтобы избежать этого, следовало бы ввести взаимную ответственность, при которой отправка фото с псевдонарушениями каралась бы блокировкой аккаунта. Также необходимо исключить любые поощрения, которые и провоцируют подобные случаи.

Ранее с помощью приложения «Помощник Москвы» любой человек мог снять нарушение на телефон, и на основании этого нарушителю приходил штраф, например, за неправильно припаркованную машину. По данным мэрии, на основании таких заявлений были выписаны сотни тысяч штрафов. Приложение скачали чуть менее полумиллиона раз.