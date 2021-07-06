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Россияне назвали свои любимые соцсети

04:51, 06 июля 2021
Фото: twitter.com/usolt/Global Look Press
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Самой популярной социальной сетью в России является «ВКонтакте». Такие данные опроса населения приводит ВЦИОМ.

Сетью «ВКонтакте» пользуются 48% россиян. На втором месте Instagram — 39%, замыкает тройку YouTube — 34%.

Четвёртое место досталось «Одноклассникам» с 32% пользователей, пятое место за TikTok — 17%.

Отвечая на вопрос, в какой из социальных сетей чаще можно наткнуться на оскорбления и агрессивное поведение, респонденты также чаще всего упоминали «ВКонтакте» — 22%. Instagram получил 18% откликов о негативе, TikTok — 13%, YouTube — 10%, «Одноклассники» — 8%.

Никогда не встречали агрессию в соцсетях 8% респондентов. При этом 5% убеждены, что агрессия одинаково встречается на всех площадках.

Ранее сообщалось, что пользователи «ВКонтакте» смогут демонстрировать экран в разрешении 4К.

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