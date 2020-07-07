Россияне назвали самое безопасное место отдыха во время пандемии

https://static.news.ru/photo/0b7d53ac-c101-11ea-a26a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look

Россияне считают самым безопасным местом для путешествий во время пандемии коронавируса собственные дачи.

Онлайн-сервис планирования поездок «Туту.ру» провёл опрос общественного мнения. Выяснилось, что 53% респондентов назвали самым надёжным направлением в сложившейся ситуации собственную дачу. 13% опрошенных считают, что правильнее отправляться на отдых в Карелию или на Алтай, чем в регионы, где есть пляжный отдых. 9% респондентов полагают, что планировать поездку нужно в Крым или Сочи, ещё 9% считают безопасными российские острова.

Поездки в Европу назвали безопасными 8% опрошенных, 6% человек предпочли бы отдохнуть в российских санаториях, а 2% не отказались бы от путёвок в страны СНГ, сообщает Lenta.ru.

Издание Independent назвало Вьетнам самым безопасным направлением для путешествий в июне, поскольку за всё время пандемии там было зарегистрировано 342 случая заражения и ни одной смерти.

NEWS.ru писал, что внутри страны россияне больше всего мечтают поехать на Алтай, в Санкт-Петербург и на Чёрном море. Также популярны Камчатка и Карелия. Ранее в России открылись более 60 направлений внутреннего туризма.