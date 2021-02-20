Россияне назвали настоящими мужчинами Путина, Ланового и Хабенского

https://static.news.ru/photo/19f8f47c-7385-11eb-b282-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители России в качестве примера «настоящего мужчины» называли чаще всего президента Владимира Путина и актёра Василия Ланового. Так ответили большинство респондентов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

На третьем месте у россиян актёр Константин Хабенский, а за ним равное количество голосов набрали певец Иосиф Кобзон, министр иностранных дел России Сергей Лавров, актёр Сергей Безруков, министр обороны России Сергей Шойгу, блогер Алексей Навальный и другие.

Больше всего россияне ценят в «настоящем мужчине» честность, искренность и прямоту (19%). На втором месте надёжность, уверенность и постоянство (14%). Особенно важны эти качества для женщины (18%). На третьей строчке оказались порядочность и справедливость (9%).

Ранее социологи выяснили, о чём мечтают мужчины. Около 76% мужчин в России довольны жизнью. Они считают, что у них есть всё необходимое. Составляющими счастливой жизни они назвали качественную медицину и образование, собственное жильё, хорошее питание и возможность заниматься любимым делом, писал NEWS.ru.