Россияне назвали настоящими мужчинами Путина, Ланового и Хабенского

Жители России в качестве примера «настоящего мужчины» называли чаще всего президента Владимира Путина и актёра Василия Ланового. Так ответили большинство респондентов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
На третьем месте у россиян актёр Константин Хабенский, а за ним равное количество голосов набрали певец Иосиф Кобзон, министр иностранных дел России Сергей Лавров, актёр Сергей Безруков, министр обороны России Сергей Шойгу, блогер Алексей Навальный и другие.
Больше всего россияне
Ранее социологи выяснили, о чём мечтают мужчины. Около 76% мужчин в России довольны жизнью. Они считают, что у них есть всё необходимое. Составляющими счастливой жизни они назвали качественную медицину и образование, собственное жильё, хорошее питание и возможность заниматься любимым делом, писал NEWS.ru.