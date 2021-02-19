Выяснилось, о чём мечтают мужчины

https://static.news.ru/photo/5d268216-7338-11eb-9a07-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay

Около 76% мужчин в России довольны жизнью. Они считают, что у них есть всё необходимое. Составляющими счастливой жизни они назвали качественную медицину и образование, собственное жильё, хорошее питание и возможность заниматься любимым делом.

Несмотря на это, большинство россиян знают, что можно жить ещё лучше, пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующее исследование «Сбер управление активами» и «Сбербанк страхование жизни».

89% считают, что для счастья необходимо получить хорошее высшее образование, 86% думают, что добьются улучшений, найдя новую работу.

Примерно 86% опрошенных мужчин видят возможность улучшить свою жизнь через участие в общественной жизни. 78% считают, что было бы неплохо завести бизнес.

Более 60% хотят заняться инвестированием для улучшения качества своей жизни.

Наши опросы показывают, что модель финансового поведения россиян смещается в сторону более сберегательной. Интересно, что 64% опрошенных заявили об инвестировании и создании накоплений с помощью инвестиций как о необходимом условии повышения качества жизни, — рассказала изданию старший вице-президент Сбербанка Наталья Алымова.

Она отметила, что в странах, сопоставимых с Россией по уровню ВВП, инвестиции занимают 40–60% в сбережениях. В России пока всего 15%.

Ранее NEWS.ru писал, что американские учёные выявили самую привлекательную для женщин часть мужского тела. Выяснилось, что почти всем опрошенным дамам понравились мужчины с длинными ногами, но не превышающими половины тела.