Россияне, находящиеся за границей, поддержали поправки в Конституцию РФ

https://static.news.ru/photo/2110236a-bc8e-11ea-a9af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Russisches Generalkonsulat in Hamburg Генконсульство России в Гамбурге/facebook.com

Большая часть россиян, находящихся за границей, высказалась за принятие поправок к Конституции РФ. Так, «за» проголосовали 68,7%, тогда как против — 30,64%, следует из последних данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. Всего в голосовании за рубежом принял участие 151 761 гражданин.

Тем не менее, большинство россиян, находящихся в странах Западной Европы, выступили против поправок. В Германии, где на участки пришли 7,5 тысяч человек, против принятия поправок проголосовали 57,2%, за — 42,6%. В Лондоне приняли участие в голосовании 2228 человек, против поправок высказались 80,49%, поддержали поправки — 19,33%. В Париже на участок пришли 1873 человека, против поправок выступили 66,45%, за — 33,39%. На участке в Варшаве проголосовали 511 человек: за поправки — 43,33%, против — 56,27%. В Риге на участок пришли 977 человек, против поправок проголосовали 82,91%, за — 16,79%. В Праге было выдано 2835 бюллетеней для голосования, не поддержали поправки 82%, уточняет РБК.

Ситуация несколько отличается в США. Там в голосовании приняли участие 675 человек. 58,52% поддержали изменения, в то время как 40,74% проголосовали против. В Нью-Йорке 62% голосовавших выступили против поправок, поддержали их 38%. Также против поправок проголосовали на участке в Хьюстоне: там 59% были против, за — 41%.

В странах бывшего СССР большинство голосовавших поддержали изменения. Так, на Украине проголосовали около 450 человек и более 73% из них высказались за поправки.

Подавляющее большинство россиян, находящихся в Китае, проголосовали против поправок. В Шанхае поправки одобрили 29% из 408 получивших бюллетени, против проголосовали 70%. В Пекине голосовать пришли 644 человека — за поправки высказались 58,39%, против — 40,84%. В Северной Корее проголосовали 125 россиян, за поправки — 60%, против — 37,6%.

Голосование по внесению поправок в Основной закон проходило с 25 июня по 1 июля. Жители Москвы и Нижегородской области могли высказать своё мнение в онлайн-голосовании. Согласно официальным данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России, поправки в Конституцию РФ поддержали 77,92% проголосовавших. Против изменений высказались 21,27%. Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что завершившееся голосование продемонстрировало очень достойную явку избирателей. Она составила 67,97%. Такие данные представил информцентр ЦИК после обработки 100% протоколов.

О необходимости внести изменения в Основной закон заявил президент РФ Владимир Путин во время послания к парламенту 15 января 2020 года. Изменения в Конституцию были разработаны в кратчайшие сроки и оформлены в виде законопроекта, который одобрили в Госдуме, Совете Федерации и региональных парламентах.

В числе поправок есть инициатива депутата Госдумы, космонавта Валентины Терешковой, которая предполагает обнуление сроков действующего главы государства Владимира Путина. Это позволит ему снова занять свой пост после принятия поправок. Сейчас идёт четвёртый срок Путина и второй подряд после избрания в 2012 году.

В тексте документа говорится, что предлагаемые Путиным поправки, ограничивающие число президентских сроков двумя, не препятствуют переизбранию политика, занимающего пост главы государства на момент изменения Основного закона. Число предыдущих президентских сроков не будет иметь значения.

Ранее NEWS.ru писал, что оппозиция анонсировала митинг против итогов голосования по Конституции. Активисты общественной кампании «Нет!» подали в мэрию Москвы уведомление о проведении митинга против признания итогов голосования по поправкам к Конституции.