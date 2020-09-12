Россияне на самоизоляции «распробовали» доставку товаров из магазинов

Едва ли не половина россиян во время режима самоизоляции впервые воспользовались услугой доставки продуктов из магазинов на дом. Причём, многие из них «распробовали» этот сервис и готовы впредь пользоваться подобными услугами онлайн.
Данные на основе опроса 1,5 тысячи жителей крупных городов страны
Выяснилось, что новую для себя услугу открыли около 44% респондентов. Ещё большее количество граждан — 50% — заменили походы в рестораны на доставку готовой еды.
Есть и другие бытовые и поведенческие достижения россиян, которые они из-за пандемии коронавируса совершили впервые. Так, 46% опрошенных смотрели фильмы в онлайн-кинотеатрах, 26% учились на курсах и дистанционно занимались спортом, а 37% первый раз в жизни попробовали работать удалённо.
После пандемии продолжить пользоваться цифровыми сервисами готовы 55% опрошенных россиян, а каждый четвёртый высказал готовность пользоваться цифровыми услугами только в том случае, если их стоимость будет не выше, чем в обычной жизни.
Ранее NEWS.ru писал, что в России снизилась численность зрителей на цирковых представлениях. Произошло это на фоне роста популярности театральных мероприятий, билеты на которые часто даже дороже.
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