Не выдерживают конкуренции: россияне стали реже ходить в цирки

В России снизилась численность зрителей на цирковых представлениях. Произошло это на фоне роста популярности театральных мероприятий, билеты на которые часто даже дороже. О причинах спада посещаемости цирков — в материале NEWS.ru.

За последние несколько лет численность зрителей на цирковых представлениях упала на 22%. Если в 2017 году этот показатель составлял 5,7 млн человек, то в 2019-м — уже 4,6 млн. Об этом свидетельствуют данные Министерства культуры, с которыми ознакомился NEWS.ru.

Один из аспектов, который мог повлиять на спад интереса россиян к цирковым представлениям, — увеличение числа других форм развлечений. К тому же всё интереснее становятся и существующие виды. Всё больше зрителей, к примеру, привлекают многозальные кинотеатры. Там, в отличие от цирков, отсутствуют запахи животных и есть возможность вкусно пообедать. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил доктор экономических наук НИУ ВШЭ Сергей Смирнов.

Кроме того, часть россиян предпочитают циркам театры — в последнее время таких людей стало больше, отмечает эксперт. Его слова подтверждает и статистика Минкульта, с которой ознакомился NEWS.ru. Если в 2017 году число зрителей мероприятий, которые проводились подведомственными Министерству театрами, составляло 724,1 тысячи человек, то в 2019-м этот показатель вырос до 845,2 тысячи человек. Если же говорить о театрах Минкультуры, то там за два года приток посетителей увеличился на 3%.

Xinhua/Global Look Press

Между тем этот факт говорит и о том, что снижение количества посетителей цирков вряд ли связано с дороговизной билетов. Всё дело в том, что порой поход на театральную постановку обходится россиянам дороже представления. Сергей Смирнов доктор экономических наук НИУ ВШЭ доктор экономических наук НИУ ВШЭ

На показатели также может влиять снижение числа работающих цирков. Если в 2017 году в России их было 66, то спустя два года стало 64, следует из данных Минкульта.

Не менее важная причина, по которой некоторые россияне отказываются от походов на цирковые представления, — изменение в обществе отношения к животным. Всё больше людей считают такой вид искусства негуманным. Многим больно осознавать, что звери находятся в неволе и вынуждены выполнять указания дрессировщика. Такое мнение в беседе с NEWS.ru выразила социальный психолог Наиля Бирарова.

В социуме меняется отношение к животным, люди стали проявлять к ним уважение. Об этом говорит и распространение вегетарианского и веганского движений. Кроме того, всё больше людей не хотят быть причастны к происходящему в цирках и тем более платить за это деньги. Некоторые прививают такую точку зрения и своим детям. Однако нужно понимать, что вопрос того, насколько животным хорошо или плохо живётся в цирках — спорный. И каждый волен придерживаться своей точки зрения. Наиля Бирарова социальный психолог социальный психолог

Xinhua/Global Look Press

Число россиян, которые отказываются от походов на представления из-за жалости к животным, увеличивается в связи с расширением информационного пространства. Всё больше людей начинают изучать узкие аспекты жизни и находить данные о том, что цирковые животные страдают, поясняет Бирарова.

Между тем в некоторых цирках посещаемость только увеличивается. Такая ситуация, к примеру, наблюдается в Большом московском цирке. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил его генеральный директор Эдгард Запашный.

Артист отметил, что не знает, насколько хорошо дела идут у его коллег, и усомнился в том, что частные цирки отчитываются о своей посещаемости перед министерствами. Это, в частности, может сказываться и на статистике.

Между тем специалисты прогнозируют снижение популярности цирков в будущем. Всё дело в том, что сегодня в России фиксируется спад рождаемости. Это значит, что в стране появляется всё меньше потенциальных зрителей, которых через 5–7 лет родители поведут в цирк, пояснил экономист Смирнов.