Не выдерживают конкуренции: россияне стали реже ходить в цирки

В России снизилась численность зрителей на цирковых представлениях. Произошло это на фоне роста популярности театральных мероприятий, билеты на которые часто даже дороже. О причинах спада посещаемости цирков — в материале NEWS.ru.
За последние несколько лет численность зрителей на цирковых представлениях упала на 22%. Если в 2017 году этот показатель составлял 5,7 млн человек, то в 2019-м — уже 4,6 млн. Об этом свидетельствуют данные Министерства культуры, с которыми ознакомился NEWS.ru.
Один из аспектов, который мог повлиять на спад интереса россиян к цирковым представлениям, — увеличение числа других форм развлечений. К тому же всё интереснее становятся и существующие виды. Всё больше зрителей, к примеру, привлекают многозальные кинотеатры. Там, в отличие от цирков, отсутствуют запахи животных и есть возможность вкусно пообедать. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил доктор экономических наук НИУ ВШЭ Сергей Смирнов.
Кроме того, часть россиян предпочитают циркам театры — в последнее время таких людей стало больше, отмечает эксперт. Его слова подтверждает и статистика Минкульта, с которой ознакомился NEWS.ru. Если в 2017 году число зрителей мероприятий, которые проводились подведомственными Министерству театрами, составляло 724,1 тысячи человек, то в 2019-м этот показатель вырос до 845,2 тысячи человек. Если же говорить о театрах Минкультуры, то там за два года приток посетителей увеличился на 3%.
Между тем этот факт говорит и о том, что снижение количества посетителей цирков вряд ли связано с дороговизной билетов. Всё дело в том, что порой поход на театральную постановку обходится россиянам дороже представления.
На показатели также может влиять снижение числа работающих цирков. Если в 2017 году в России их было 66, то спустя два года стало 64, следует из данных Минкульта.
Не менее важная причина, по которой некоторые россияне отказываются от походов на цирковые представления, — изменение в обществе отношения к животным. Всё больше людей считают такой вид искусства негуманным. Многим больно осознавать, что звери находятся в неволе и вынуждены выполнять указания дрессировщика. Такое мнение в беседе с NEWS.ru выразила социальный психолог Наиля Бирарова.
В социуме меняется отношение к животным, люди стали проявлять к ним уважение. Об этом говорит и распространение вегетарианского и веганского движений. Кроме того, всё больше людей не хотят быть причастны к происходящему в цирках и тем более платить за это деньги. Некоторые прививают такую точку зрения и своим детям. Однако нужно понимать, что вопрос того, насколько животным хорошо или плохо живётся в цирках — спорный. И каждый волен придерживаться своей точки зрения.
Число россиян, которые отказываются от походов на представления из-за жалости к животным, увеличивается в связи с расширением информационного пространства. Всё больше людей начинают изучать узкие аспекты жизни и находить данные о том, что цирковые животные страдают, поясняет Бирарова.
Между тем в некоторых цирках посещаемость только увеличивается. Такая ситуация, к примеру, наблюдается в Большом московском цирке. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил его генеральный директор Эдгард Запашный.
Артист отметил, что не знает, насколько хорошо дела идут у его коллег, и усомнился в том, что частные цирки отчитываются о своей посещаемости перед министерствами. Это, в частности, может сказываться и на статистике.
Между тем специалисты прогнозируют снижение популярности цирков в будущем. Всё дело в том, что сегодня в России фиксируется спад рождаемости. Это значит, что в стране появляется всё меньше потенциальных зрителей, которых через 5–7 лет родители поведут в цирк, пояснил экономист Смирнов.
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