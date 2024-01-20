Россияне массово выступили против выбросившего кота Твикса проводника Петиция с требованием уволить проводника РЖД за кота набрала 71 тысячу подписей

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Россияне составили несколько петиций против проводника РЖД, которая на станции в Кирове выбросила из поезда кота Твикса. На сайте change.org более 71 тысячи подписей набрало требование уволить сотрудника РЖД.

Требуем уволить проводницу за нарушение должностных инструкций (на кота был оформлен билет) и за жестокое обращение с животным, а также выплатить хозяевам компенсацию за моральный ущерб, — говорится в тексте петиции.

Кроме того, против проводника составили петицию с просьбой привлечь ее к уголовной ответственности за жестокое обращение с животным. Эту инициативу поддержали 27,5 тысячи россиян. Число подписей постоянно растет.

Мы требуем правосудия в этой ситуации, — добавили авторы петиции.

Ранее кота Твикса, которого проводник высадила на мороз, нашли мертвым. По словам хозяйки питомца, ей привезли тело кота. К поискам животного были подключены более 300 волонтеров. Хозяева кота обратились в органы правопорядка.

Ситуация возмутила генерального директора Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского народного артиста России Эдгарда Запашного. Он заявил, что никогда не поймет человека, который может выбросить животное на холод. Он отметил, что нужно спросить у сотрудницы компании-перевозчика, «что у нее в голове, как воспитывает детей».