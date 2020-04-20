Виртуальные бары и аренда собак: россияне ищут себя в условиях самоизоляции

https://static.news.ru/photo/876c4952-82e8-11ea-8643-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россияне, находясь на самоизоляции, всё чаще спрашивают в Интернете, чем занять себя. Об этом свидетельствуют данные «Яндекса».

В длительном домашнем заточении россияне стали интересоваться тем, о чём раньше вряд ли подумали бы. В списке запросов — виртуальные бары, аренда собак, жонглирование, оригами.

Помимо этого, растёт интерес к чтению, компьютерным играм, онлайн-концертам, домашним физическим упражнениям, медитации.

Традиционно частыми остаются запросы «чем заняться» и «доставка».

Люди также стали больше интересоваться вопросами гигиены и средствами защиты от вируса — мытьём рук, масками, антисептиками.

Помимо этого, как писал NEWS.ru, россияне больше обычного интересуются новостями и спрашивают, как «справиться с беспокойством», «как не сойти с ума» и «когда всё это закончится».