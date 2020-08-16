Россиянам разрешили в день рождения уходить с работы пораньше

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Российским гражданам разрешили в свой день рождения раньше уходить с работы. Главное условие для этого — наличие в компании такой традиции.

Соответствующее решение принял Верховный суд РФ, рассмотрев кассационную жалобу экс-сотрудницы компании «Волгофарм». Женщина утверждала, что, согласно сложившейся в организации традиции отпускать именинников с работы пораньше, она в свой день рождения покинула рабочее место раньше обычного. При этом она поставила в известность своего непосредственного руководителя. Однако традиция не была закреплена в правилах внутреннего распорядка. В результате работодатель провёл проверку и уволил сотрудницу за прогул. Суды, сначала вставшие на её сторону, позднее отменили первоначальное решение о восстановлении на работе и признали увольнение законным.

Тогда женщина обратилась в Верховный суд РФ. Коллегия по гражданским делам направила дело на пересмотр. Согласно определению суда, доводы о том, что уход сотрудницы с работы раньше в свой день рождения осуществлялся с согласия руководителя, не являлись предметом обсуждения суда апелляционной инстанции. Поэтому Верховный суд не признал вывод нижестоящего суда правомерным, передаёт информационное агентство «Прайм».

В связи с чем выводы суда апелляционной инстанции об отсутствии… на рабочем месте… без уважительной причины более четырех часов подряд без согласования с работодателем не могут быть признаны правомерными, — говорится в определении.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Верховный суд отклонил коллективный иск к президенту России Владимиру Путину, который не распространил меры поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции на детей старше 16 лет.